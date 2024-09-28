Хоккеисты омского «Авангарда» обратились к болельщикам перед третьим матчем с «Сибирью»

«Авангард» обратился к болельщикам после семи поражений подряд накануне третьего в этом сезоне матча с новосибирцами.

Текст опубликовала пресс-служба команды.

«Уважаемые болельщики!

Семь поражений подряд – совершенно неприемлемый результат для всех нас.

Вы разочарованы, и мы понимаем ваши эмоции. В такой ситуации самое простое – в надежде на скорые изменения начать рубить сплеча, прощаться с людьми, отправлять в отставку.

В нашем случае это только отсрочит решение проблем. В межсезонье команда значительно обновилась. Новый главный тренер, обновлённые линии обороны и атаки. Но оправдания точно не для нас. Команда играет, побеждает и проигрывает только вместе. Если мы пока уступаем – значит, недостаточно готовы, недостаточно работаем над ключевыми компонентами. Недостаточно проявляем характер.

Единственный выход сейчас – работать ещё усерднее и биться. Биться в каждой игре: за город, за болельщиков, за родных, за друзей. За партнёров по команде. Игровые связи наладятся. Тактика отшлифуется. Победы придут.

Каждый из нас понимает, в чём ему нужно стать лучше. Неудачи сплотили команду ещё сильнее, мы верим, что только вместе сможем вернуться в игру. Поддержите нас в этом. «Авангард» проходил через трудности и всегда возвращался. Так будет и в этот раз. Нужно работать и верить. Мы будем биться!»

На сегодняшний день «Авангард» провел десять игр – три победы и десять поражений. «Сибирь» в шести играх из десяти одержала победу, четыре проиграла. «Сибирь» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» – восьмое. Друг с другом команды встречались дважды и одержали по одной победе каждая. Сначала омичи обыграли новосибирцев на своем льду со счетом 2:1, затем «Сибирь» отыгралась у себя дома со счетом 4:1.

Послезавтра, 30 сентября, состоится третья игра «Сибири» и «Авангарда» – в этот раз она пройдет в Омске.