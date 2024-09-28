Из Новосибирска собираются выдворить уроженца Казахстана из-за временной прописки

Уроженец Казахстана Иоган Д. столкнулся с выдворением из России после того, как его временная регистрация была аннулирована.

По словам Иогана, 27 апреля 2024 года он остановился в гостинице в Алтайском крае, чтобы принять душ. Он не знал, что регистрация в Купинском районе Новосибирской области была отменена. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Иоган переехал в Новосибирск в 2018 году и работает дальнобойщиком. В 2022 году он женился на гражданке России, у пары есть дочь. Мужчина планировал получить гражданство России. Однако, по информации местных властей, он оказался на территории страны нелегально.

После аннулирования регистрации Иоган был помещён в центр временного содержания иностранных граждан в Новосибирске. Адвокат Иогана, Алексей Казаков, оспаривает решение суда, считая его нарушением прав. Он утверждает, что административное выдворение должно применяться только в городах федерального значения.

Иоган также обращался за помощью в администрацию президента РФ. Однако его проблема не была решена. В ближайшие дни ему могут вынести решение о выдворении в Казахстан, несмотря на наличие семьи в России.