Новосибирский «Локомотив» обыграл «Газпром-Юргу» в волейбольной Суперлиге

27 сентября волейбольная команда из Новосибирска встретилась с сургутской сборной «Газпром-Югра». Матч проходил в рамках 5-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025.

Отмечается, что дебютировал бразильский доигровщик Йоанди Леал – у него 7 очков. По столько же у Дмитрия Лызика и Саши Костадинова. Наибольшее количество очков (11) набрал Раджаб Шахбанмирзаев.

На счету «Локомотива» 9 очков, сибиряки лишь на один шаг отстают от команды «Белогорья», которая расположилась на третьей строчке Суперлиги.

Предыдущий матч, напомним, завершился не в пользу сибиряков: «Локомотив» проиграл команде «Динамо» из Москвы уступив им 3:1. Тогда новосибирская команда занимала девятую позицию.

Всего в мужской волейбольной Суперлиге участвуют 15 команд. После предварительного этапа четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал.