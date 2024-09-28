Новые белорусские трамваи впервые выехали на маршруты Новосибирска

28 сентября на улицы Новосибирска впервые вышли новые трамваи БКМ Т701. Пилотным маршрутом для обкатки нового вагона стал №13.

Примерно за две недели до начала обкатки жители Правобережья могли вижеть старые вагоны КТМ-19 с приделанной спереди деревянной рамой – таким способом ГЭТ пытался выявить участки, на которых новые трамваи (более крупногабаритные) не смогут, например, повернуть. Такие участки на правом берегу есть и кое-где их придется переделывать.

Напомним, что первые новые вагоны прибыли в Новосибирск из Республики Беларусь 13 августа.

Всего в этом году Новосибирск заказал Минску 20 комплектов БКМ Т701. Новыми в них являются полунизкопольные кузова, интерьер, электрооборудование и двигатели, но тележки типа КТМ-5 взяты от старых вагонов.

Вместе с этим продолжается программа модернизации 20 уже имеющихся в парке трамваев. В них будут поставлены кондиционеры, валидаторы, камеры видеонаблюдения, а также обновленный кузов и новые тележки. Модернизация каждого трамвая обойдется в 45 млн рублей, что существенно дешевле закупки новых вагонов.