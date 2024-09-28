Новые подробности уголовного дела министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова

В Центральном районном суде Новосибирска продолжается разбирательство по делу министра жилищно-коммунального хозяйства Дениса Архипова, который был арестован весной этого года.

На заседании депутат Законодательного собрания Вадим Агеенко выступил свидетелем и поделился своими наблюдениями о ситуации с мусорной концессией. Об этом пишет МК в Новосибирске.

По словам Агеенко, Архипов письменно запросил средства из бюджета, но затем сам отозвал это письмо.

С слов Агеенко, он не понимаю, почему Архипов так поступил, однако он уверен, что это не было его личным решением.

Агеенко также напомнил суду о своих многочисленных обращениях к губернатору относительно судьбы мусорной концессии, подчеркивая, что свою позицию он озвучивал как в Законодательном собрании, так и в СМИ.

«Вы спрашиваете меня, чем занималась «Экология» все эти годы? Она занималась пиаром. Только им. Брали деньги и говорили красивые слова. Я неоднократно указывал на то, что компания ведет себя откровенно мошенническим образом. И слышал один и тот же ответ: меры принимаются», — сказал он.

Напомним, что инициатором ареста Архипова и возбуждения уголовного дела против него стала областная прокуратура. В марте 2024 года был организован круглый стол, на котором представители компаний-перевозчиков заявили о бездействии чиновников министерства ЖКХ. Юрист Аркадий Шабунин, представлявший перевозчиков, упомянул о многочисленных нарушениях в работе министра Архипова, выявленных прокуратурой.

Заместитель Генпрокурора Дмитрий Демешин подчеркнул, что прокуратура не раз проверяла деятельность компании «Экология-Новосибирск» и обнаружила серьезные нарушения, включая неистребованную банковскую гарантию, что стало особенно критичным для бюджета области.

Спустя два дня после круглого стола Архипова задержали.

На данный момент министерство ЖКХ заявило о своей цели добиться справедливого рассмотрения дела в суде. Кроме того, ведомство активно стремится сменить меру пресечения на более мягкую. Последнее ходатайство об освобождении Архипова из-под стражи было подано в Центральный суд 3 сентября, но не получило удовлетворения.