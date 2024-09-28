Опубликованы фотографии ярких свадеб сентября в Новосибирске

Сентябрь считается удачным месяцем для заключения брака.

В 2024 году новосибирские молодожёны не испугались даже мистической даты — пятницы, 13-го числа. В этот день в Новосибирской области зарегистрировалось 42 брака, и многие пары считают это число счастливым.

Пик свадеб пришёлся на август 2024 года. В этом месяце в ЗАГСах наблюдалось значительное количество молодожёнов, желающих заключить брак, особенно в конце месяца, когда проходили праздники Спасов — Ореховый и Медовый.

Сентябрь, хоть и с похолоданием, радует богатым урожаем, что также способствует оформлению свадеб. Традиционно осенью в России завершалась уборочная кампания, и у крестьян появлялось время для гуляний, что привело к поверью о том, что брак, заключённый в сентябре, гарантирует спокойную и обеспеченную жизнь.

6 сентября новосибирские ЗАГСы отметили Международный день чтения книг, предложив молодожёнам участвовать в викторине с возможностью выиграть абонемент в библиотеку. В преддверии Дня разноцветных букетов, который отмечается 10 сентября, около 20 пар зарегистрировали свои браки.

МК в Новосибирске собрал фотографии со свадеб в сентябре.