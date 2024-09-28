Первая оперная премьера сезона: «Евгений Онегин» на Большой сцене НОВАТа!

Опера П. И. Чайковского «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» — один из главных символов русской культуры, и в год 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина это выдающееся произведение возвращается на Большую сцену НОВАТа.

15 НОЯБРЯ, 19.00 КУПИТЬ БИЛЕТ

16 НОЯБРЯ, 19.00 КУПИТЬ БИЛЕТ



17 НОЯБРЯ, 17.00 КУПИТЬ БИЛЕТ

Режиссером-постановщиком спектакля станет Владимир Кexмaн, поставивший на сцене Михайловского театра оперу «Дама с камелиями», которая покорила зрителей Санкт-Петербурга и Москвы. Обращаясь к знаменитым «лирическим сценам» Чайковского, Владимир Кexмaн подарит публике возможность по-новому взглянуть на знакомых героев, их судьбы и мотивы, движущие их поступками.



Зрителей ждут оммажи знаковым постановкам XX и XXI веков — спектаклям Константина Станиславского, Бориса Покровского, Юрия Темирканова и Дмитрия Чернякова — неожиданные сюжетные повороты и блистательная музыкальная редакция Михаила Татарникова.



Спешите приобрести билеты на премьеру оперы «Евгений Онегин» — 15, 16 и 17 ноября на Большой сцене НОВАТа!

До встречи в НОВАТе!

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