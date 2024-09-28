Первая оперная премьера сезона: «Евгений Онегин» на Большой сцене НОВАТа!

Опера П. И. Чайковского «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» — один из главных символов русской культуры, и в год 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина это выдающееся произведение возвращается на Большую сцену НОВАТа.
Режиссером-постановщиком спектакля станет Владимир Кexмaн, поставивший на сцене Михайловского театра оперу «Дама с камелиями», которая покорила зрителей Санкт-Петербурга и Москвы. Обращаясь к знаменитым «лирическим сценам» Чайковского, Владимир Кexмaн подарит публике возможность по-новому взглянуть на знакомых героев, их судьбы и мотивы, движущие их поступками.
Зрителей ждут оммажи знаковым постановкам XX и XXI веков — спектаклям Константина Станиславского, Бориса Покровского, Юрия Темирканова и Дмитрия Чернякова — неожиданные сюжетные повороты и блистательная музыкальная редакция Михаила Татарникова.
Спешите приобрести билеты на премьеру оперы «Евгений Онегин» — 15, 16 и 17 ноября на Большой сцене НОВАТа!
До встречи в НОВАТе!
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