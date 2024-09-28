Плачущие ангелы Новосибирска: опубликованы архивные кадры восьми разрушенных храмов

Новосибирск также постигла участь закрытия и сноса церквей.

Прошло более двадцати пяти лет с начала возрождения Церкви на сибирской земле, но многие духовные раны остаются открытыми и требуют не только исцеления, но хотя бы памяти и внимания. Об этом и пойдёт речь в данном рассказе.

До 1925 года нынешний Новосибирск назывался Новониколаевском, названным в честь святителя Николая Чудотворца.

Город начал развиваться с конца XIX века как поселение, возникшее на правом берегу реки Оби во время строительства Транссибирской магистрали. В 1903 году поселок получил статус города. Территория города первоначально охватывала современные Железнодорожный и Центральный районы.

До переименования города в Новониколаевске были возведены восемь православных храмов, один католический костёл и одна мечеть. Из них до наших дней сохранились три религиозных сооружения: Вознесенский кафедральный собор, Александро-Невский собор и Покровская церковь. Эти здания, возведённые в начале XX века, являются архитектурными памятниками и важными объектами культурного наследия города.

Пророко-Данииловская церковь

Первая церковь в Новониколаевске – Пророко-Данииловская – была построена в 1898 году на средства фонда имени императора Александра III. Она находилась неподалёку от железнодорожного вокзала и была возведена из дерева, с колокольней, примыкающей к храму. Этот храм просуществовал до середины XX века. Сейчас на месте Пророко-Данииловской церкви находится жилой дом на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев.

Католический костёл святого Казимира

Католический костёл святого Казимира был построен в 1909 году для польской общины города, которая состояла из потомков ссыльных поляков. Здание костёла было выполнено из кирпича и располагалось на месте современного ЦУМа. В 1960-е годы храм был снесён для строительства торгового центра.

Кладбищенская церковь Воскресения Христова

Другой важный храм – кладбищенская церковь Воскресения Христова – был построен в 1907 году на территории городского кладбища, которое располагалось на месте современного Центрального парка и стадиона «Спартак». Церковь служила местом проведения обрядов для захоронений, однако в ходе перепланировки парка многие могилы не были перенесены, и до сих пор некоторые захоронения находятся под прогулочными дорожками и аттракционами.

В те годы большинство городских строений, в том числе религиозные объекты, строились из дерева, что было обусловлено дешевизной материала. Из кирпича были построены только несколько храмов, включая Александро-Невский собор, Никольскую гарнизонную церковь и костёл святого Казимира.

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Храм Успения Пресвятой Богородицы был возведён на дальнем городском кладбище, где сейчас располагается парк «Берёзовая роща». Хотя первоначальный храм был снесён, сегодня на другой части этого места построен новый Успенский храм.

Никольский храм села Кривощёково и храм при школе в селе Малое Кривощёково

Городская история также включает ряд храмов на левом берегу Оби, таких как Никольский храм села Кривощёково и храм при школе в селе Малое Кривощёково. Эти места играли важную роль в духовной жизни жителей Новониколаевска, но многие из них не сохранились до наших дней.

Храм Святителя Николая Чудотворца

Храм Святителя Николая Чудотворца в городе Обь, который ныне стал частью Новосибирска, также был значимым объектом религиозной жизни региона, так как на территории этого села проходила важная транспортная артерия Транссибирской магистрали.

Никольский храм новосибирского гарнизона

Воинский храм в Новониколаевске, посвящённый святителю Николаю Чудотворцу, располагался на нынешней улице Тополёвой, в районе её пересечения с улицей Воинской. Это был второй кирпичный храм в городе, построенный по стандартному проекту военных церквей.

Средства на его возведение – 37 000 рублей – были выделены из государственной казны в 1913 году. Храм освятил его настоятель, военный священник Николай Звездин.