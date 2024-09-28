Подача электроэнергии в Толмачево, прервавшаяся сегодня утром, восстановлена

Утром 28 сентября из-за повреждения кабеля ЛЭП произошло массовое отключение электроснабжения в городе Обь и селе Толмачево. Ремонт продолжался почти 10 часов.

По данным «Россети Новосибирск» (АО «РЭС», под отключения попали не только жилые дома. Но и социально значимые объекты.

Для устранения последствий ЧП привлечены несколько бригад рабочих. К 16 часам без света оставалось еще около 400 жителей села.

Завершение работ было изначально анонсировано к 18:00, однако диспетчерская служба отчиталась о полном устранении аварии к 17:00.