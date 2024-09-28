Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест

Сентябрь стал популярным месяцем для свадеб в Новосибирске, что связано с приметой о финансовом благополучии для новобрачных. В 2024 году даже пятница, 13-е, не смутила молодожёнов.

Наибольшее количество свадеб зафиксировано в августе 2024 года, когда ЗАГСы были переполнены парами, стремящимися узаконить свои отношения в дни Спасов – Орехового и Медового.

Осень на Руси традиционно считалась временем свадеб, когда крестьяне завершали уборку и имели возможность отмечать праздники.

Существует поверье, что бракосочетание в сентябре сулит спокойную и обеспеченную жизнь. Даже дожди в день свадьбы, согласно народным приметам, предвещают финансовую стабильность. Об этом пишет МК в Новосибирске.

6 сентября новосибирские ЗАГСы отметили Международный день чтения книг, предложив молодожёнам участвовать в викторине с шансом выиграть библиотечный абонемент. А в преддверии Дня разноцветных букетов, который празднуется 10 сентября, в Октябрьский район пришли около 20 пар.

Пятница, 13-е, не стала препятствием для 42 пар, которые решили скрепить свои отношения в этот день. Многие из них считают эту дату счастливой.