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общество

Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест

Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области

Сентябрь стал популярным месяцем для свадеб в Новосибирске, что связано с приметой о финансовом благополучии для новобрачных. В 2024 году даже пятница, 13-е, не смутила молодожёнов.

Наибольшее количество свадеб зафиксировано в августе 2024 года, когда ЗАГСы были переполнены парами, стремящимися узаконить свои отношения в дни Спасов – Орехового и Медового.

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 2

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 3

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 4

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 5

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 6

Осень на Руси традиционно считалась временем свадеб, когда крестьяне завершали уборку и имели возможность отмечать праздники.

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 7

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 8

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 9

Существует поверье, что бракосочетание в сентябре сулит спокойную и обеспеченную жизнь. Даже дожди в день свадьбы, согласно народным приметам, предвещают финансовую стабильность. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 10

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 11

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 12

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 13

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 14

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 15

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 16

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 17

6 сентября новосибирские ЗАГСы отметили Международный день чтения книг, предложив молодожёнам участвовать в викторине с шансом выиграть библиотечный абонемент. А в преддверии Дня разноцветных букетов, который празднуется 10 сентября, в Октябрьский район пришли около 20 пар.

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 18

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 19

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 20

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 21

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 22

Фото Сентябрьские свадьбы в Новосибирске: фото красивых женихов и невест 23

Пятница, 13-е, не стала препятствием для 42 пар, которые решили скрепить свои отношения в этот день. Многие из них считают эту дату счастливой.

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Дамир Трубников

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