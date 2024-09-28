Шеф-повар из Новосибирска Дмитрий Гарифулин попал в шорт-лист премии WHERETOEAT

17 октября будут объявлены лучшие шеф-повары, сомелье, бары и рестораны Сибири в рамках престижной ресторанной премии WHERETOEAT (WTE).

В шорт-лист премии вошли представители новосибирских заведений в пяти номинациях. В категории «Шеф-повар года» 2024 значится имя Дмитрия Гарифулина, бренд-шефа компании «Яснорестораны», который трудится в ресторанах 22 Twenty Two и «Горячий цех». Конкуренцию ему составляют четыре шефа из Красноярска. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Также в шорт-лист попал известный новосибирский ресторатор Ян Скопин в номинации «Сомелье года», где он конкурирует с четырьмя сомелье из Красноярска.

В категории «Бар года» 2024 представлены два новосибирских заведения: Friends и Nobody Knows I Suppose.

Лучший ресторан Сибири будет определён среди 50 участников, из которых 16 — новосибирские. В шорт-лист вошли такие заведения, как #СибирьСибирь, «Белок», «Горячий цех» и другие.

В номинации «Выбор СМИ» 2024 представлены только красноярские рестораны. Церемония награждения премии WHERETOEAT Сибирь пройдет 17 октября в Красноярске.