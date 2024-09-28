В дни культуры Республики Беларусь состоялся грандиозный концерт в Новосибирске

В Новосибирской государственной филармонии прошел масштабный концерт в рамках Дней культуры Республики Беларусь. Мероприятие собрало множество зрителей, а среди почетных гостей были губернатор Андрей Травников, председатель Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Инесса Короткевич и первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь Валерий Громада.

Инесса Короткевич отметила важность проводимой ярмарки белорусских товаров, подчеркнув, что мероприятие стало традиционным и было усилено проведением Дней культуры. Она добавила, что эти события укрепляют культурные связи между Беларусью и Сибирью, позволяя передавать исторические традиции и ценности.

«Наша ярмарка белорусских товаров, открывшаяся сегодня – уже традиционная, но мы её усилили проведением Дней культуры после того, как у нас в Республике Беларусь состоялись Дни культуры Новосибирской области. Было очень много впечатлений, которые навсегда останутся в сердцах белорусов. Мы в ответ попытаемся тронуть сибирские сердца теплотой белорусской культуры. Когда сохраняются историко-культурные ценности, когда передаются традиции, тогда в отношениях у стран есть будущее, поэтому мы с каждым годом стараемся в рамках нашей дружбы реализовать какие-то конкретные проекты. Думаю, нам это удаётся и, сегодняшнее мероприятие – Дни белорусской культуры – тому подтверждение», — отметила Инесса Короткевич.

Губернатор Андрей Травников акцентировал внимание на том, что обмен культурными днями между регионами становится доброй традицией.





«Это – необычный формат, и это было решение Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, которое он озвучил в ходе нашего визита в прошлом году. Что касается обменов, они продолжатся во всех сферах и касаются развития товарооборота, инновационного сотрудничества, потому что в этой отрасли сегодня – очень мощное оживление. Оно даёт результаты в виде уникальных совместных установок в сфере микроэлектроники, оптики, электроники, машиностроения. Всё это не просто обмен товарами и наработка внешнеторгового оборота, это – развитие той самой кооперации, которая связывала Россию и Белоруссию ещё во времена Советского Союза. Нам удаётся это не просто сохранять, но и приумножать», — сказал глава области.

На сцене филармонии выступили солисты Большого театра Беларуси, народные артисты и лауреаты международных конкурсов. Зрители могли насладиться выступлениями ансамбля песни и танца «Белые росы», фольклорного ансамбля «Купалинка», вокального ансамбля «Камерата» и духового квинтета «Амадис-брасс».

Дни культуры служат важным мостом для укрепления дружбы между народами и регионами. Губернатор поблагодарил белорусских коллег за теплый прием во время Дней культуры Новосибирской области в Беларуси в мае.

Новосибирская сторона планирует продолжать развивать отношения с Беларусью, а уже в начале октября в городе пройдет Белорусская арт-неделя, которая познакомит жителей с культурой и искусством республики.

Дни культуры Республики Беларусь в России организованы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Беларуси и правительств обеих областей.

Перед концертом губернатор Травников провел рабочую встречу с делегацией Беларуси для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества.