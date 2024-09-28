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вчера 23:50
проиcшествия

В Новосибирске на лестничной площадке несколько дней лежал труп

Фото "Инцидент Новосибирск"

28 сентября жители дома на улице Гоголя обнаружили в подъезде мертвого человека. Причем, по их словам, он лежит там уже не первый день.

Тело лежало на площадке между 5 и 6 этажами, как минимум, с вечера 27 сентября. Первым о его обнаружении сообщил паблик «Инцидент Новосибирск».

Представитель ГУ МВД России по региону подтвердил, что информация о происшествии поступила в отдел полиции №5 «Дзержинский» УМВД России по городу Новосибирску, и на место выезжали сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливая обстоятельства произошедшего.

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Фёдор Туров
Журналист

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