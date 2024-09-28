В Новосибирске начались выплаты неиспользованных остатков материнского капитала для семей с детьми

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области объявило о старте единовременных выплат остатка материнского капитала. Данная мера касается семей, у которых на сертификатах осталось менее 10 тысяч рублей.

С 16 сентября 2024 года начался прием заявлений на получение выплат, которые будут перечислены в течение пяти рабочих дней после их рассмотрения. Управляющий отделением СФР по региону Александр Терепа сообщил, что более 15 тысяч семей смогут воспользоваться этой возможностью, уведомления о выплатах уже направлены в личные кабинеты на портале госуслуг. На данный момент более 1,6 тысячи семей уже получили свои средства.

В ведомстве отметили, что возможность получения выплат на остаток меньше 10 тысяч рублей расширяет спектр использования маткапитала. Если сумма превышает этот порог, ее можно использовать для других целей, таких как образование детей или накопления на пенсию родителей.

Информацию о размере остатка материнского капитала можно узнать в личном кабинете на портале госуслуг, в многофункциональных центрах или в клиентских службах СФР. Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах фонда.

Заявление будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более 5 рабочих дней. Деньги будут отправлены на указанный в заявлении банковский счет. Важно отметить, что выплаты осуществляются независимо от возраста ребенка и нуждаемости семьи.

Напоминаем, что в 2024 году размер материнского капитала при рождении первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей, а при появлении второго — доплата в размере 202,6 тысячи рублей. Семьи, не имевшие права на маткапитал до рождения второго или последующих детей, могут получить сумму в размере 833 тысячи рублей.