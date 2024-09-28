В Новосибирске официально открылась ярмарка белорусских товаров

27 сентября 2024 года в Новосибирске открылась ярмарка, посвященная белорусским товарам.

Как сообщает пресс-служба Департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, в мероприятии участвуют 18 предприятий из Республики Беларусь.

На открытии ярмарки гостей ожидала праздничная программа, в которой выступили как местные артисты, так и исполнители из Беларуси.

В продаже представлены разнообразные товары: продукты питания (мясо, молочные изделия, сладости, консервация), а также меховые и трикотажные изделия и косметика.

Ярмарка будет работать до 6 октября 2024 года, ежедневно с 10:00 до 19:00.