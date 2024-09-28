В Новосибирске рассказали о запретах в день Никиты Гусятника 28 сентября

В субботу, 28 сентября, в Русской Православной Церкви отмечается память великомученика Никиты Готфского, известного также как Никита осенний или гусятник.

В этот день также празднуется Попразднство Воздвижения Креста Господня и чтят 25 святых. Об этом рассказывает издание АиФ-Новосибирск.

В народе этот день связан с наблюдением за гусями для определения погоды. В течение праздника резали гусей на продажу, мужчины отправлялись на охоту за дикими птицами, устраивались гусиные бои и застолья с жареным гусями. Начиналась cтрижка овец, чтобы подготовить их к холодам. День считался хорошим для примирений и встреч с гостями.

Согласно традициям, в этот день убирали корнеплоды с грядок. Считалось, что употребление блюд из репы защищает от зубной боли на весь год. Хозяйки варили кашу из репы, делали квас и пекли пироги.

Запрещалось спорить, ругаться и находиться в плохом настроении, что могло привести к ухудшению отношений. Не рекомендуется было совершать незапланированные покупки и проводить день в одиночестве. Плохой приметой считалось находиться возле открытых водоемов и отдавать вещи кому-либо. Незамужним девушкам не следовало смотреть на улетающих гусей, чтобы не остаться без жениха.