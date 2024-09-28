В Новосибирской области мужчина напал с ножом на сожительницу

Под Новосибирском госпитализировали женщину с ножевым ранением.

В селе Усть-Каменка 27 сентября была госпитализирована 31-летняя женщина с проникающим ранением грудной клетки.



По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, нападение произошло в ходе бытового конфликта. 25 летний сожитель потерпевшей уже имел судимость за кражу.



В настоящее время возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают расследование инцидента.



Напомним, в Новосибирской области задержали браконьера из-за незаконной охоты на косуль.