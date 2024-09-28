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проиcшествия

В Новосибирской области мужчина напал с ножом на сожительницу

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Под Новосибирском госпитализировали женщину с ножевым ранением.

В селе Усть-Каменка 27 сентября была госпитализирована 31-летняя женщина с проникающим ранением грудной клетки.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, нападение произошло в ходе бытового конфликта. 25 летний сожитель потерпевшей уже имел судимость за кражу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают расследование инцидента.

Напомним, в Новосибирской области задержали браконьера из-за незаконной охоты на косуль.

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Дамир Трубников

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