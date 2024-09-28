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В Новосибирской области застрелили медведя из автомобиля

Фото: Минприроды НСО

В Министерстве природы Новосибирской области прокомментировали инцидент с убийством медведя, который произошел во время работы комбайнеров.

По информации охотников, они загнали медведя на открытое пространство и подстрелили его из автомобиля. Председатель общества Александр Березин сделал несколько фотографий с убитым зверем. Позже он давал показания в полиции. Мужчину подозревают в незаконном убийстве медведя.

Представители Минприроды региона опровергли утверждения о том, что медведь представлял угрозу для комбайнеров.

По их словам, животное было молодым и не представляло опасности. Ведомство также отметило, что отстрел диких животных вне лесного фонда может осуществляться только сотрудниками МВД. При этом информация о угрозе со стороны медведя в полицию или Минприроды не поступала. В настоящее время материалы дела переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

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Дамир Трубников

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