82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
28 сентября, 23:14
пробки
1/10
погода
+4.8°C
курсы валют
usd 92.71 | eur 103.4
82.99% -1.1
сегодня
28 сентября, 23:14
пробки
1/10
погода
+4.8°C
курсы валют
usd 92.71 | eur 103.4
сегодня 21:00
общество

Вице-премьер Денис Мантуров поздравил новосибирских ядерщиков с профессиональным праздником

Фото минпромторга Новосибирской области

28 сентября вице-премьер и глава федерального Минпромторга Денис Мантуров поздравил новосибирцев и всех остальных с днем работника атомной промышленности.

«Мы гордимся признанными успехами одной из самых передовых отраслей российской науки и производства. Доступ к чистой и надежной энергии, уникальный атомный ледокольный флот, передовые медицинские разработки, грозное ядерное оружие – все это плоды вашего упорного труда, преданности делу и исключительного профессионализма», – отметил Мантуров.

Свое поздравление подготовил и региональное министерство промышленности и торговли.

«Ваш труд – это основа для развития высокотехнологичных отраслей, обеспечение энергетической безопасности и стабильности нашей страны. Благодаря вашей самоотверженности, высокому профессионализму и преданности делу, Россия занимает лидирующие позиции в области атомной энергетики. Вы внесли неоценимый вклад в развитие атомной отрасли, создали прочный фундамент для ее дальнейшего процветания».

В этот день, 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану», которое стало, по сути, рождением отечественной атомной отрасли.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Фёдор Туров
Журналист

Читайте в