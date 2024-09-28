Вице-премьер Денис Мантуров поздравил новосибирских ядерщиков с профессиональным праздником

28 сентября вице-премьер и глава федерального Минпромторга Денис Мантуров поздравил новосибирцев и всех остальных с днем работника атомной промышленности.

«Мы гордимся признанными успехами одной из самых передовых отраслей российской науки и производства. Доступ к чистой и надежной энергии, уникальный атомный ледокольный флот, передовые медицинские разработки, грозное ядерное оружие – все это плоды вашего упорного труда, преданности делу и исключительного профессионализма», – отметил Мантуров.

Свое поздравление подготовил и региональное министерство промышленности и торговли.

«Ваш труд – это основа для развития высокотехнологичных отраслей, обеспечение энергетической безопасности и стабильности нашей страны. Благодаря вашей самоотверженности, высокому профессионализму и преданности делу, Россия занимает лидирующие позиции в области атомной энергетики. Вы внесли неоценимый вклад в развитие атомной отрасли, создали прочный фундамент для ее дальнейшего процветания».

В этот день, 28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану», которое стало, по сути, рождением отечественной атомной отрасли.