Генеалог из Новосибирска дала советы по составлению родословной

Новосибирский специалист по генеалогии поделилась своими рекомендациями о том, как составить родословную.

Екатерина Дальчанина, жительница Новосибирска, уже 15 лет увлекается генеалогией. Сначала она изучала историю своей семьи, а затем начала делиться своим опытом с другими. В беседе с журналистом «АиФ-Новосибирск» она рассказала, как составить родословную.

Екатерина — увлеченный генеалог, создавшая проект «Родословная гостиная». Благодаря этому проекту ее ученики могут познакомиться с основными терминами, используемыми в генеалогии, и узнать, как искать информацию о своих предках в советский и дореволюционный периоды.

Кроме того, Екатерина делится с учениками методами поиска, которые можно использовать в интернете и с помощью семейных фотографий. Это помогает раскрыть историю предков: узнать, как они жили, сколько раз были женаты, сколько у них было детей и что они любили.

По мнению специалиста, восстановить свою родословную возможно в любом возрасте. В связи с этим она разделила своих учеников на две группы: молодых людей и пенсионеров.

«Один мой ученик не знал, что с его дедом, который был репрессирован в 1937 году. Мы достали информацию из архивов ФСБ – протоколы допроса. Соответственно, узнали, как, где и что. Еще были случаи, когда у человека не было ни братьев, ни сестер. Кто-то даже находил великого артиста у себя в родословной. Каждая история уникальна», — объяснила Екатерина.

Как отмечает специалист по генеалогии, при составлении родословной нередко возникают определенные сложности. В частности, иногда можно столкнуться с полными тезками, что может запутать с самого начала.

В практике Екатерины были случаи, когда она находила истории предков, живших во времена правления Ивана Грозного. По ее словам, найти информацию о крестьянах довольно просто, так как раньше их учет был очень строгим. Поэтому документов о них сохранилось огромное количество.

Специалист также рекомендует обратить внимание на семейные фотографии, так как они могут содержать ценную информацию. Генеалог предлагает начать исследование с составления генеалогического древа, хотя бы на основе собственных воспоминаний.

«Нужно записать год и место рождения, а также год и место смерти. От этого будем отталкиваться», — поделилась собеседница.

Кроме того, в процессе исследования можно обратиться к открытым источникам, таким как отцифрованные архивы.