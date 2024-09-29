Новосибирский агроном поделился правилами заготовки и хранения капусты

Новосибирский агроном рассказал о том, как правильно заготавливать и хранить капусту.

Агроном из Новосибирска Алексей Мармулев поделился своим опытом, связанным с уборкой капусты. Он отметил, что сроки сбора урожая зависят от его предназначения.

Если человек планирует квасить капусту, лучше не спешить с ее уборкой. Белокочанная капуста хорошо переносит легкие заморозки, поэтому собирать ее можно уже в холода. Однако необходимо следить, чтобы температура не опускалась ниже -5 градусов, иначе урожай может пострадать.

Если садовод не планирует квасить капусту, а растил ее для хранения, то можно начинать уборку урожая уже сейчас.

Эксперт предостерегает: снятую капусту нельзя хранить на морозе, так как это может привести к ее порче и загниванию урожая.

Лучше всего подвешивать кочаны за кочерыжки. Если же такой возможности нет, то рекомендуется обернуть их газетами или пищевой пленкой, не забывая оставить отверстие для доступа воздуха. Об этом сообщает VN.ru.

Напомним, что генеалог из Новосибирска дала советы по составлению родословной.