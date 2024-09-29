Новосибирцам рассказали, что нужно, а чего нельзя делать в Людмилин день 29 сентября

29 сентября по церковному календарю считается днем памяти мученицы Людмиле и великомученицы Евфимии Всехвальной. В народе этот день называют также Птичьей косткой, потому что перелетные птицы в это время покидают родные края, голося на все лады.

Святая Людмила была известна своей добротой, милосердием и заботой о бедных и нуждающихся. Даже когда её муж, князь Болеслав, решил вернуться к язычеству и начал преследовать христиан, Людмила продолжала молиться за свою семью и народ, и её вера оставалась непоколебимой. В итоге она была жестоко убита по приказу своего мужа, но её дело не пропало: святая княгиня стала символом борьбы за христианскую веру и примером для всех, кто сталкивается с трудностями и испытаниями.

В Людмилин день было принято ходить всей семьей в баню, но делалось это по очереди. Считалось, что если не попариться 29 сентября, то весь год можно проболеть. После этого предки надевали новую и чистую одежду.

В этот день нельзя было начинать новые дела – так можно было накликать на себя некоторые трудности. Запрещалось и носить грязные и рваные вещи, потому что другие могли начать распускать слухи и сплетни. Не принято было и есть рыбу, дабы не получить плохие известия. Также Людмилин день считался неудачным для переезда или дальней поездки.

В народе в этот день запекали утку или курицу, птицу нужно было подавать с тушеной и квашенной капустой. Также в старину часто рассматривали косточки птиц, по которым размышляли, какой будет предстоящая зима. Считалось, что если кость была толстой и на ней было много жира, то зима будет холодной.

Также в конце сентября было принято стричь овец, чтобы из их шерсти сделать валенки на холодное время года. Хозяйки готовили капусту и квасили ее. В старину также проводились «капустные вечерки», когда люди помогали друг другу и общались.