Охотничьи ружья новосибирских браконьеров отправят на СВО для борьбы с дронами

Охотничьи ружья, которые использовались новосибирскими браконьерами, будут отправлены на СВО для борьбы с дронами.

Как сообщает VN.ru, для участников специальной военной операции будут отправлены 1100 патронов 12 калибра, а также конфискованные охотничьи ружья.

Из конфискованного оружия солдаты будут сбивать дроны. Патроны 12 калибра для этого оружия приобрели сотрудники Министерства природных ресурсов региона. Отправкой займется Росгвардия.

«Сотрудники силового ведомства предварительно проверят боеспособность ружей. В этом охотничьем сезоне инспекторы охотнадзора изъяли 18 ружей и еще отдали часть собственных», — пишет пресс служба.

Также было отмечено, что охотники не спешат передавать свои ружья для использования в зоне СВО.

Напомним, что под Новосибирском жители СНТ изготовили 500 свечей для бойцов СВО.