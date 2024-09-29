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общество проиcшествия

Под Новосибирском пропал 75-летний голубоглазый мужчина в галошах

Фото: ЛизаАлерт

В Новосибирской области ищут 75-летнего мужчину, который пропал 26 сентября.

В группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в поселке Воздвиженский Чулымского района области пропал 75-летний Валерий Колесников.

Сообщается, что с 26 сентября 2024 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Одежда: черно-бордовый свитер, черные брюки, черные галоши, пятнистая кепка.

С собой у Валерия был черный пакет.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

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Нина Раневская
Журналист

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