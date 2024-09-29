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общество

Под Новосибирском жители СНТ изготовили 500 свечей для бойцов СВО

Фото: Сиб.фм

Жители СНТ под Новосибирском изготовили 500 свечей для бойцов, участвующих в специальной военной операции.

В Новосибирской области жители СНТ «Заря» активно участвуют в благотворительной деятельности. На своих ежемесячных субботниках они изготавливают около 500 окопных свечей, которые затем отправляются на передовую. Об этом сообщает Новосибирское отделение «Народного фронта».

По их словам, свечи делают как взрослые, так и дети, а также ветераны боевых действий. Инициативу поддерживают местные жители, которые передают жителям консервы для переработки. Парафин для свечей садовое товарищество закупает самостоятельно.

Каждый человек выполняет свою задачу: кто-то плавит парафин на газовой плите, а дети пишут письма и рисуют для бойцов, участвующих в специальной военной операции.

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Нина Раневская
Журналист

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