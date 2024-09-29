После ремонта вернули на место вывеску известной пышечной в Новосибирске

В Новосибирске после ремонта вывеску известной пышечной вернули на прежнее место.

В Новосибирске на улице Станиславского на знаменитой пышечной снова можно увидеть привычную вывеску. Ее пришлось снять на время ремонта фасада дома.

Эта пышечная существует уже более 60 лет и по праву считается одной из достопримечательностей Левобережья. За все это время в меню ничего не изменилось, а на стенах по-прежнему красуются мозаичные панно, которые так ценят постоянные посетители.

В сентябре многих людей обеспокоило исчезновение вывески со здания.

«Я видела, что дом ремонтируют, но все равно забеспокоилась. У нас в Новосибирске легко сносят, ломают, лепят не очень привлекательный новодел. Я поэтому даже позвонила в пышечную, уточнила про вывеску. Там сказали, что скоро все вернут на место. И вот пару дней назад вернули. Вывеска та же самая, только чуть чище вроде. Помыли или подкрасили. Для меня, как для жителя Ленинского района, это очень важно. Не надо уродовать старые дома новыми аляповатыми вывесками, тем более в таких местах с историей», — поделилась жительница улицы Станиславского Юлия с BFM-Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирске за 24 млн рублей продают китайский спорткар Lotus Emeya.