Повестки и зарплаты бюджетникам: что изменится в России с 1 октября 2024 года

С 1 октября в России вступают в силу изменения, касающиеся нескольких сфер: осеннего призыва, ОСАГО, утильсбора на автомобили и переводов средств за рубеж.

Изменения в ОСАГО

С 1 октября на бланке извещения о ДТП, выдаваемом вместе с полисом ОСАГО, появится QR-код. Он позволит переходить на сайт «Госуслуг» для оформления аварии по европротоколу и получения информации о необходимых действиях при ДТП. Также через сайт можно будет подать заявление для возмещения убытков.

Осенний призыв с тестированием электронных повесток

В осенний призыв 2024 года тестируются электронные повестки. В Рязанской и Сахалинской областях, а также в республике Марий Эл, повестки будут отправляться в электронном виде через «Госуслуги» и дублироваться в бумажной форме.

Индексация пенсий и повышение зарплат бюджетникам

С 1 октября на 5,1% будут проиндексированы выплаты военным пенсионерам, а также пенсии россиянам, достигшим 80 лет. Повышение зарплат на 5,1% ожидает работников федеральных учреждений, включая учителей и медиков.

Повышение утильсбора на автомобили

С 1 октября увеличивается утильсбор для автомобилей, включая легковые, коммерческие и спецтехнику. Повышение затронет не всех автовладельцев: для личных автомобилей с двигателями до 3 литров ставки остаются прежними.

Продление ограничений на переводы за рубеж

Банк России продлил ограничения на переводы денежных средств за рубеж до 31 марта 2025 года. Лимит для физических лиц составляет один миллион долларов в месяц, с дополнительными ограничениями на переводы в недружественные страны.