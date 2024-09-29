Появились подробности ДТП с вылетевшей пассажиркой в Новосибирске

Стали известны подробности ДТП в Новосибирске, в результате которого пассажира выбросило на дорогу.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Новосибирской области, 29 сентября водитель белого Lexus, 29-летний мужчина, ехал по улице Орджоникидзе в сторону вокзала Новосибирск-Главный. При пересечении Красного проспекта он не остановился на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент по Красному проспекту со стороны площади Калинина двигался синий автомобиль Haval. Удар Lexus пришелся в правый бок Haval, и его сильно закрутило.

В автомобиле находились 38-летний водитель и 18-летняя пассажирка. В результате ДТП девушка выпала из машины и, прокатившись по асфальту, проехала около 20 метров.

Ее госпитализировали, характер травм уточняется.

При проверке на месте выяснилось, что водитель Lexus был нетрезв. Lexus был отправлен на специализированную стоянку.