Появился Лунный календарь дачных работ на октябрь-2024 в Новосибирске

В Новосибирске опубликован Лунный календарь дачных работ на октябрь 2024 года.

Многие дачники, следуя Лунному календарю, планируют свои работы, ориентируясь на фазы Луны. Издание АиФ-Новосибирск составило список самых подходящих дней для садоводства и огородничества во втором осеннем месяце.

С 4 октября Луна будет находиться в фазе роста и в знаке Скорпиона. 18 октября она перейдет в фазу убывания, находясь в Тельце. Наиболее благоприятные дни для проведения различных садовых работ в октябре:

- Для овощей (огурцы, помидоры, перец и зелень): 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15 октября.

- Для корнеплодов: 18, 19, 22, 23, 29, 30 октября.

- Для чеснока: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 октября.



Дни для посадки цветов благоприятными днями станут:

- Многолетники: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 октября.

- Клубнелуковичные: те же дни.



Саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников лучше садить 5, 6, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 29, 30 октября.



Неподходящими днями для работ на даче станут 2, 3, 4, 17 и 31 октября.





