Стало известно, какие вопросы задают сервису «Нейро» жители Новосибирска

Согласно исследованию «Яндекс Аналитика», пользователи сервиса «Нейро» часто задают вопросы о жизни в Новосибирске, в том числе о местах проживания городской элиты.

Наиболее популярными являются запросы о том, где можно провести время в городе и сколько лет Новосибирску. Самым распространённым вопросительным словом в этих запросах является «где». Люди интересуются, где в Новосибирске можно позавтракать на берегу водоема, купить недорогие пирожки или повесить замок на мосту во время свадьбы.

На втором месте по частоте встречаемости находится вопросительное слово «как». Пользователи спрашивают, как записаться на маникюр или как добраться до Сан-Франциско. Замыкает тройку вопросов слово «когда», например, когда в городе потеплеет или когда появятся роботакси.

В исследовании также отмечается, что пользователи проявляют интерес к Академгородку как к символу Новосибирска, а также задают вопросы о том, где поесть пельмени и почему город носит такое название.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сервис доставки еды с помощью нейросети составил гид по лучшим ресторанам Красноярска.