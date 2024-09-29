В Новосибирск доставили Пояс Пресвятой Богородицы и Казанскую икону Божией Матери

В Новосибирск прибыли Пояс Пресвятой Богородицы и Казанская икона Божией Матери.

29 сентября в Вознесенский кафедральный собор были доставлены великие святыни: ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы, частицы мощей святых праведных Иоакима и Анны, а также чудотворная Казанская икона Божией Матери.

Доступ к святыне будет открыт в следующие часы:

-29 сентября — с 7:00 до 21:00;

- 30 сентября — с 7:00 до 21:00;

- 1 октября — с 7:00 до 18:30.

В течение трех дней перед ковчегом будут проходить молебные пения. 1 октября в 18:30 состоится заключительный молебен и проводы святыни.

Часть Пояса, который хранится в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, согласно преданию, этот пояс был сплетён самой Богородицей из верблюжьей шерсти незадолго до её Успения и передан апостолу Фоме.

Первоначально пояс и риза передавались из поколения в поколение наследниками двух вдов из Иерусалима. В IV веке реликвии были доставлены в Константинополь и помещены в золотой ковчег, запечатанный царской печатью.

Спустя несколько столетий, по благословению патриарха Евфимия II и просьбе императора Льва Мудрого, ковчег был открыт. После этого святыня была разделена на части, одна из которых хранится в Ватопедском монастыре на Святой Горе Афон.

В 2011 году ковчег был привезен в города России, где около трех миллионов верующих смогли поклониться ему.

Напомним, что новосибирцам рассказали, что нужно, а чего нельзя делать в Людмилин день 29 сентября.