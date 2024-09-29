В Новосибирске ищут поставщика протезов нижних конечностей

В Новосибирске проводится поиск поставщика протезов нижних конечностей.

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области объявляет о поиске поставщика протезов нижних конечностей. Соответствующее объявление размещено на сайте государственных закупок.

Согласно документам, победитель торгов должен будет до 10 декабря 2024 года предоставить в общей сложности 24 технических средства реабилитации, включая модульные протезы бедра, голени и стопы с различными характеристиками.

Также в описании указано, что изделия должны быть новыми, без следов использования, с отсутствием дефектов и механических повреждений.

До 11 октября можно подать заявку на участие в торгах. Начальная цена контракта составляет 20 миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирске с октября электрички перейдут на зимнее расписание.