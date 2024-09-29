В Новосибирске появился сквер «Сказочный» с Царевной Лягушкой и Золотой рыбкой

В Новосибирске открылся новый «Сказочный» сквер, украшенный скульптурами Царевны Лягушки и Золотой рыбки.

В Новосибирске по адресу Ленина, 50 открылся новый сквер «Сказочный».



Стоит отметить, что этот уголок украшен разнообразными деревянными скульптурами, созданными талантливым бердским мастером резьбы по дереву Ильей Давыдовым.

Активисты ТОС «Центральный» делятся информацией о том, что в сквере установлены уникальные резные скамьи, на которых можно сделать незабываемые фотографии.

Одна из скамеек, получившая название «Вдохновение», украшена образами, вдохновленными литературными персонажами: Царевна-лягушка и пушкинские Старик и Старуха. Также в этом живописном месте можно встретить Кота учёного, Ивана Царевича и Золотую Рыбку.