В Новосибирске с октября электрички перейдут на зимнее расписание

В октябре в Новосибирске отменят сразу несколько электричек.

В октябре ожидается изменение в расписании электричек. В летний период к дачам и местам отдыха отправлялось больше поездов, чем обычно. Однако теперь количество пригородных поездов будет уменьшено. Об этом сообщает «Экспресс-пригород».

В частности, в западном направлении отменяются следующие поезда:

- №6364 Коченево — Новосибирск;

- №6353/6354 Новосибирск — Коченево — Новосибирск;

- №6320 Дупленская — Новосибирск на участке Дупленская — Коченево.

Изменения также коснутся поездов, следующих по восточному направлению:

- №6412/6411 Новосибирск — Мошково — Новосибирск;

- №6406/6405 Новосибирск — Мошково — Новосибирск;

- №6416/6415 Новосибирск — Oяш — Новосибирск и №6456 Новосибирск — Oяш.

Кроме того, изменятся маршруты некоторых поездов, следующих в сторону станции Сокур и в направлении Кузбасса. С 21 октября электропоезда № 6808 Тогучин — Новосибирск и № 6809 Новосибирск — Тогучин будут ходить только по выходным.

Напомним, что новосибирский агроном поделился правилами заготовки и хранения капусты.