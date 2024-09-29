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Авто проиcшествия

В Новосибирске в ДТП пассажира выбросило к статуе Ленина

Фото: "АСТ-54"

В центре Новосибирска 29 сентября произошла авария.

По информации от очевидцев, авария на площади Ленина произошла примерно в 7 часов утра в воскресенье, 29 сентября. Видео с места происшествия было опубликовано в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен автомобиль Haval Jolion, который движется по направлению к началу Красного проспекта. Внезапно дверь внедорожника открывается, и из машины вылетает человек. Прокатившись более ста метров, он останавливается у подножия памятника Ленину.

«Это девочка, ее зовут Аня. Она сейчас в горбольнице. А комментарии людей, которые потеряли всю человечность, просто поражают!» — прокомментировал один из пользователей.

Обстоятельства происшествия уточняются. Известно, что за рулем находился мужчина.

Напомним, что посетители одного из новосибирских ТЦ поймали апскертера.

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Нина Раневская
Журналист

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