В Новосибирске в ДТП пассажира выбросило к статуе Ленина

В центре Новосибирска 29 сентября произошла авария.

По информации от очевидцев, авария на площади Ленина произошла примерно в 7 часов утра в воскресенье, 29 сентября. Видео с места происшествия было опубликовано в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен автомобиль Haval Jolion, который движется по направлению к началу Красного проспекта. Внезапно дверь внедорожника открывается, и из машины вылетает человек. Прокатившись более ста метров, он останавливается у подножия памятника Ленину.

«Это девочка, ее зовут Аня. Она сейчас в горбольнице. А комментарии людей, которые потеряли всю человечность, просто поражают!» — прокомментировал один из пользователей.

Обстоятельства происшествия уточняются. Известно, что за рулем находился мужчина.

Напомним, что посетители одного из новосибирских ТЦ поймали апскертера.