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общество

В Новосибирске выставили на продажу коттедж с бассейном за 55 млн рублей

Фото: Самолет плюс / n1.ru

В Новосибирске на продажу выставлен роскошный коттедж, стоимость которого составляет 55 миллионов рублей.

На сайте с объявлениями появилось предложение приобрести четырехэтажный коттедж в Новосибирске за 55 миллионов рублей.

Общая площадь дома — 554,6 квадратных метров, участок — 12,5 соток.

Этот коттедж имеет четыре этажа. В его интерьере можно найти просторную гостиную площадью более 58 квадратных метров с камином, четыре спальни, кабинет и комнаты для отдыха, включая бильярдную и теннисный стол.

В доме есть бассейн и сауна, а также уютная терраса для комфортного отдыха. На участке растут плодовые деревья и кустарники, а также расположены два гаража, один из которых соединен с домом, и навес.

Для любителей активного отдыха на территории есть всё необходимое: мангал, барбекю и крытая беседка.

Напомним, что новосибирцам рассказали, что нужно, а чего нельзя делать в Людмилин день 29 сентября.

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Нина Раневская
Журналист

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