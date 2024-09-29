В Новосибирске за 24 млн рублей продают китайский спорткар Lotus Emeya

В Новосибирске выставили на продажу китайский спорткар Lotus Emeya.

В Новосибирске стартовали продажи китайского спорткара Lotus Emeya. Стоимость этого эксклюзивного автомобиля составляет 24 миллиона рублей. Объявление о продаже было опубликовано на сайте drom.ru.

На продажу выставили уникальный автомобиль Lotus Emeya R + Black Gold 2024 года. С 2017 года компания Lotus входит в состав китайского автомобильного бренда Geely. Производство машин этой марки теперь осуществляется в Ухане.

В объявлении сказано, что Lotus Emeya — это электрический фастбэк.

«Обладая двумя моторами и общей мощностью 918 лошадиных сил, способен разогнаться до 100 километров в час за 2,7 секунды. Это делает Emeya одним из самых быстрых автомобилей в своем классе», – пишет автор объявления.

Цена на премиальный автомобиль — 23 990 000 рублей.

Напомним, что жители Новосибирска пытались выбраться с территории нового ЛДС.