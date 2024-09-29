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общество

В зоопарке Новосибирска малышка-леопард перешла на мясо и отправилась на охоту

Фото: соцсети

В зоопарке Новосибирска малышка-леопард начала употреблять мясо и теперь охотится.

В сети появились новые видео из Новосибирского зоопарка. На этот раз в объектив камер попала очаровательная малышка-леопард. Видео было опубликовано Сергеем Ильтяковым, который регулярно радует своих подписчиков интересными роликами из жизни животных в зоопарке.

В последнее время одна из самых популярных достопримечательностей Новосибирского зоопарка — это клетка с дальневосточными леопардами. Недавно Сергей Ильтяков поделился видеозаписями, на которых запечатлен маленький леопард. Сначала он играет с ветками, а затем, словно настоящий хищник, с удовольствием поедает мясо, подражая своей матери.

Уточним, что 25 июля в зоопарке у пары дальневосточных леопардов, занесенных в Красную книгу, родился маленький котенок. Это первый и единственный детёныш, появившийся на свет в зоопарке России.

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Нина Раневская
Журналист

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