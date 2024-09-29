Жители Новосибирска пытались выбраться с территории нового ЛДС

Новосибирцы и гости города, посетившие концерт знаменитой певицы, столкнулись с серьезными пробками на пути домой.

В городе возникли огромные пробки, которые парализовали движение на всех дорогах. Интересно, что ещё до начала выступления улицы, ведущие к стадиону, в навигационных сервисах были отмечены красным цветом.

После концерта ситуация на дорогах стала еще более напряженной: пробки возникли во всех направлениях, ведущих от ледового дворца спорта как на левый, так и на правый берег.

Некоторые люди шли вдоль дороги быстрее, чем ездят автомобили.