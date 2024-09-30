Четыре маленьких гроба. В Красноярском крае хоронят отравленных детей. Онлайн-репортаж

30 сентября состоятся похороны четверых детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, погибших после отравления в Красноярском крае. На прощании работает корреспондент Сиб.фм

В понедельник, 30 сентября, в Красной Сопке Красноярского края состоятся похороны четырех детей, умерших после отравления. Известно, что затраты полностью взяла на себя администрация — ранее они начали сбор средств для помощи семье, пострадавшей в этой трагедии.

Напомним, 21 сентября в многодетной семье произошла трагедия: после ужина, состоявшего из пельменей и курицы, все четверо детей были госпитализированы с сильнейшим отправлением. В течение трех дней,скончались 13-летний мальчик и три девочки в возрасте 6, 11 и 12 лет. Родители детей смогли выжить и уже выписаны из медицинского учреждения.

В настоящее время эксперты продолжают расследование обстоятельств произошедшего. Продукты питания и остатки ужина подверглись анализу, однако опасные вещества не были выявлены. Также была проверена вода, употребляемая пострадавшими, и она оказалась безопасной. В расследовании участвуют специалисты из Москвы.

Среди вероятных причин трагедии рассматриваются две основные версии: попадание токсичного вещества в пищу или отравление парами дихлофоса, так как накануне в доме проводилась обработка от насекомых с использованием данного аэрозоля.

По информации регионального Следственного комитета, установление точных причин смерти детей может занять не менее месяца.

На отца могут возбудить уголовное дело по факту смерти по неосторожности. Он признался на допросе, что плохо проветрил помещение, когда травил дихлофосом мух.



Обновлено в 10:21

Корреспондент передает, что прощание состоится в местном клубе.

«Мама с папой работали. Женщина была беременна пятым ребёнком. Отец работал с транспортом, дети участвовали в соревнованиях. Семья характеризируется положительно», — рассказали журналистам.





Обновлено в 10:36

Близкие семьи поделились, что не знают из-за чего отравились дети.



«Экспертиза покажет. Мальчик целовал нас перед смертью. Дети были такие ласковые, всегда помогали. Отец работящий, в последнее время работал в ЖКХ, все порывы и аварии помогал устранять. Администрация нам помогает, для всей деревни это большой шок, но приятно, что все откликнулись на беду», — поделилась родственница.





Обновлено в 11:35



К дому, где жила многодетная семья, подъехал прощальный кортеж. Из автомобилей вытащили гробы. Детей оплакивают родственники.







Обновлено в 12:14





Гробы привезли в местный ДК. С детьми прощаются односельчане и родственники. Как передает наш журналист, красноярцы несут детям цветы.