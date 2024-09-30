Число заявлений от абитуриентов о поступлении в новосибирские колледжи и вузы выросло вдвое благодаря цифровым сервисам

В регионе также увеличен набор на бюджетные места по востребованным специальностям.





Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве Новосибирской области. С докладом об итогах приёмной кампании в высшие учебные заведения и профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Новосибирской области, выступил и.о. министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.





Андрей Травников отметил, что основные показатели приёмной кампании этого года – позитивные, а некоторое снижение числа иностранных студентов понятно и объясняется геополитическими изменениями: «По всем показателям достаточно неплохая динамика. Серьёзное количество бюджетных мест и данные контрольных цифр приёма были сформированы по заявкам отраслевых советов по основным специальностям и профессиям. Студентов у нас выпускается даже больше, чем заявляется нашими отраслями, и главная задача работодателей – удержать ребят по специальности на рабочих местах».





Приём на обучение по 166-ти программам среднего профессионального образования за счёт бюджета Новосибирской области в 2024 году осуществляется в 59-ти колледжах министерства образования Новосибирской области (51 ПОУ), минздрава (4 ПОУ), минкульта (3 ПОУ) и минспорта (1 ПОУ).





Контрольные цифры приёма для обучения на бюджете в колледжах на 2024-2025 учебный год составляют 13033 бюджетных места. За период с 2020 по 2024 годы объём КЦП на обучение по программам СПО за счёт средств областного бюджета, ежегодно утверждаемый Правительством Новосибирской области, увеличился на 1904 бюджетных места.





В 2024 году наблюдается резкое увеличение количества поданных абитуриентами заявлений на обучение. Приёмными комиссиями колледжей принято 57 891 заявление (в 2023 году – 27750 заявлений), в том числе: 48 608 заявлений на обучение за счёт ассигнований бюджета Новосибирской области.





Значительный рост объясняется результатом цифровой трансформации как государства в целом, так и образовательных организаций в частности, а именно: запуском цифрового сервиса по приёму заявлений на обучение через портал «Госуслуги». Такой вид подачи заявления ежегодно набирает популярность среди абитуриентов. Опыт приёмной кампании 2024 года подтверждает, что подача заявления через «Госуслуги» значительно облегчает процесс передачи документов.





Средний балл аттестатов при зачислении абитуриентов для обучения по программам среднего профессионального образования из года в год увеличивается – в 2024 году он составил 3,94.





По состоянию на 20.09.2024, численность граждан, зачисленных на первый курс в колледжи, составила 12 674 человека, в том числе – заключен и действует 91 договор целевого обучения за счёт бюджетных ассигнований; 1 683 человека зачислено на обучение по программам ФП «Профессионалитет» (выполнение КЦП – 97,3%). Обучение в соответствии с ФП «Профессионалитет» реализуются в 13 профессиональных образовательных организациях Новосибирской области в кластерах «Педагогика», «Машиностроение» и «Информационные технологии».





На территории региона 22 вуза и филиала готовят по более чем 500 направлениям и специальностям. За 7 лет КЦП в вузы увеличились более, чем на 5 тысяч мест.





В 2024 году количество заявлений от абитуриентов составило 222 320; на первый курс на очную форму обучения в вузы региона зачислено 21725 человек, в том числе на бюджетные места – 13652 человека (в 2023 году – 12812 чел.). В рамках отдельной квоты – дети участников СВО – поступило 305 чел. (в 2023 году – 234 студента, в 2022 году – 58 чел.).





Из других регионов в вузы, расположенные в Новосибирской области, в 2024 году зачислено 9357 человек (в 2023 году – 8416 чел.). Также принято 2907 иностранных студентов (в 2023 году – 2258 чел.). Наибольшее количество студентов принято из бывших советских республик Средней Азии и КНР.