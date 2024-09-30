Домашние пушистики ждут отопления в Новосибирске: 10 фото питомцев в теплой одежде

В Новосибирске опубликовали фотографии собак, замерзающих в квартирах без отопления.

В связи с тем, что сейчас в некоторых районах Новосибирска все еще не поступило тепло в жилые дома, помимо местных жителей от холода стараются спрятаться и их любимые домашние питомцы.

Портал МК в Новосибирске собрал милую фотоподборку с животными, которые пытаются согреться в условиях низких температур.

Ранее Сиб.фм писал о том, что губернатор Новосибирской области потребовал проверить жалобы новосибирцев из холодных квартир