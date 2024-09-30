Галустян и Ходченкова будут вождями первобытных племён в новом сериале «жЫЫЫзнь»

14 октября в 20:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера первобытной комедии «жЫЫЫзнь», созданной кинокомпанией 1-2-3 Production и создателями сериала «Друг на час».

Главные роли исполнили Михаил Галустян и Светлана Ходченкова. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сюжет сериала разворачивается в первобытном лесу на пасмурном берегу реки, где живет племя, сталкивающееся с постоянной нехваткой еды и угрозами со стороны хищников. Вождь племени (Михаил Галустян) стремится стать другом своим соплеменникам и сделать их жизнь более комфортной. Однако его усилия противостоят ужасам окружающего мира.

На соседнем солнечном берегу реки находится более развитое племя «Придурков», где во главе стоит Вождиха (Светлана Ходченкова). Один из охотников вождя, не выдержав тягот первобытной жизни, сбегает к ним, где ему предлагают жилье и красивую женщину. Это заставляет остальных жителей пасмурного берега задуматься о переходе в племя «Придурков» и о том, что их ожидает: лучшая жизнь или лишь иллюзия.