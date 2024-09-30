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общество

Комаров в Новосибирской области признали переносчиками 30 новых вирусов

Фото: Сиб.фм

Комары, которые обитают в регионе, могут быть переносчиками вирусов.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, на форуме OpenBio в Кольцово Новосибирской области ученые центра вирусологии «Вектор» рассказали о том, что на сегодняшний день уже 30 новых флавивирусов обнаружили в популяции комаров, которые летают в регионе.

Сейчас ученые секвенировали геномы всех этих вирусов, а также начали их изучать.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске биолог объяснил нашествие диких ежей в конце сентября

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Валерия Митрохина
Журналист

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