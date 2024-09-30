Мальчику из Новосибирской области, пожертвовавшему деньги на СВО, бойцы купили приставку

Мальчик решил пожертвовать свои сбережения, которые он собирал на игровую приставку.

В Новосибирской области школьник Данила Ерофеев из села Усть-Тарка пожертвовал свои сбережения, которые он собирал на игровую приставку, для поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Знамя труда | Усть-Таркский район».

Военнослужащие, узнавшие о его поступке через мессенджер, выразили благодарность Даниле и его родителям, отметив важность воспитания молодого поколения. В ответ на его благородный поступок, бойцы отряда, где служит один из земляков Данилы, собрали средства и приобрели для него игровую приставку.

Подарок был передан семье супругой одного из военнослужащих, которая также вручила Даниле значок «За Россию».