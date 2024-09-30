Между Новосибирском и Барнаулом планируют запустить скоростной поезд «Финист»

Скоростной поезд хотят запустить между Новосибирском и Барнаулом.

Как сообщил министр транспорта Новосибирской области Антон Воронов в интервью РИА Новости, власти региона обсуждают возможность запуска нового скоростного поезда «Финист», который будет курсировать между Новосибирском и Барнаулом.

Известно, что в рамках импортозамещения в стране запущен проект строительства скоростного поезда «Финист».

Новый маршрут может быть запущен уже в 2025 году.

Ранее Сиб.фм писал, что на четырех центральных улицах Новосибирска запретят парковку