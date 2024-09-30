Необузданный гнев, апатия и истерика: что принесет новосибирцам солнечное затмение

Трем знакам зодиака нужно быть предельно осторожными: вспышки ярости могут одолевать ежесекундно, важно не поддаваться и не «рубить с плеча».

2 октября, ожидается солнечное затмение. Представителям водных знаков (Раки, Рыбы и Скорпионы) важно быть во всеоружии: им может неслабо «помотать» нервы, важно не поддаваться приступам ярости.

Раки

Отношения с окружающими у Раков в период солнечного затмения будут как «оголенный нерв». Раздражать будет все, особенно мелочи. Таких Раков окружающие давно не видели, да и они сами уже забыли, что могут быть такими... Важные встречи и сделки лучше перенести — как говорится от греха подальше.

Скорпион

Этому виду знака рекомендуется не унывать. Солнечное затмение может повлиять на психику, отсюда вероятна смена настроения (апатия, депрессия, уход в одиночество). Не исключено, что в один миг скорпионы решат — «Нужно срочно все бросить и уехать». Поддаваться на такие порывы не стоит, побуждение временное. Лучшее дайте себе возможность отдохнуть в этот период и как следует выспаться.

Рыбы

Эмоциональные качели вот ваш верный спутник на предстоящее затмение рыб также ждёт переоценка ценностей состояние апатии и внутреннего конфликта. Астрологи рекомендуют не рубить с плеча уединиться чтобы пережить этот период наедине с собой и своими мыслями. Не стоит забывать, что алкоголь, курение, игромания и другое — табу для данного знака. Это может привести к деградации, разрушению своего «я».

Что касается других знаков: их затмение обойдёт стороной, однако не стоит забывать, что этот период лучше провести в гармонии с собой и окружающими.