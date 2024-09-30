«Норникель» приобрел у РусГидро 10 000 углеродных единиц

Сегодня в ходе Российской энергетической недели «Норникель» и РусГидро подписали договор купли-продажи углеродных единиц, которая стала крупнейшей на данный момент публичной сделкой на национальном углеродном рынке.

«Норникель» покупает у РусГидро углеродные единицы в объеме 10 000. Они получены от реализации энергокомпанией климатического проекта перевода Владивостокской ТЭЦ-2 с угля на газ.

Информация о купленных углеродных единицах будет внесена в Реестр углеродных единиц Российской Федерации. Компания при необходимости может списать углеродные единицы со своего баланса, тем самым уменьшая валовые выбросы парниковых газов и затраты на уплату будущего углеродного налога.

Станислав Селезнев, вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности, прокомментировал:

«Это первая сделка такого формата для нас. Она подтверждает активное участие компании в климатической повестке, а также выступает драйвером для поддержания и развития национального рынка углеродных единиц Российской Федерации. Это очередной шаг к декарбонизации производственного цикла и выпуску продукции, соответствующей современным экологическим трендам».

Справочно

В 2023 г. компания «РусГидро» прошла верификацию результатов проекта газификации Владивостокской ТЭЦ-2. Полученные углеродные единицы выпущены Реестром углеродных единиц и зачислены на счет РусГидро. Теперь компания проводит реализацию цифровых эквивалентов единиц сокращения выбросов. Все сделки по передаче, зачету и списанию углеродных единиц между сторонами — участниками обращения проводятся в Реестре углеродных единиц в рамках федерального законодательства.

В конце 2021 г. утверждена Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. Согласно документу, к середине века эмиссию парниковых газов планируется сократить на 60% от уровня 2019 г. и на 80% — от уровня 1990 г. Для достижения этих целей в России осуществляется климатическая политика, утверждена Климатическая доктрина, принимаются меры по сокращению антропогенных выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения, в том числе посредством создания условий для реализации добровольных проектов по сокращению выбросов парниковых газов.