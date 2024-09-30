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афиша

Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека

Фото: Сиб.фм

Около 400 мероприятий запланировано в Новосибирске в Декаду пожилого человека, она продлится с 1 по 10 октября.

Мероприятия направлены на поддержку людей старшего возраста, на их вовлечение в жизнь города, в том числе посещение культурных мероприятий.

С 1 по 9 октября в кинозале «Синема» организуют ежедневный бесплатный показ советских фильмов: «Верные друзья», «Дом, в котором я живу», «Подкидыш», «Высота», «Слезы капали», «Освобожденный Китай», «Разные судьбы», «Небесный тихоход», «Девушка без адреса». 10 октября в рамках фестиваля правильного кино, приуроченного к 79-й годовщине окончания Второй мировой войны, в кинозале бесплатно покажут документальный фильм «Тайны «ночных ведьм».

В этот же период, с 1 по 10 октября, на территории районов города будут работать сельскохозяйственные и продовольственные ярмарки.

С 1 по 25 октября в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило для пожилых людей – свободный вход. При себе необходимо иметь пенсионное удостоверение.

Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» традиционно проводит мероприятия в рамках Декады пожилого человека. В филиалах предприятия пенсионерам предоставляется скидки: 10 % на медицинскую технику, 30 % на выделенный ассортимент товаров торгово-выставочного зала «Доступная среда». В магазинах оптики для пожилых людей предоставляются скидки 100 % при проверке зрения и подборе очков. Также в торговых залах аптек проконсультируют по вопросам качества, применения и хранения безрецептурных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, предметов гигиены и косметических средств; проведут дегустации фиточаев и кислородного коктейля.

В ресурсных центрах общественных объединений пожилым людям предлагают посетить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, рисованию, арт- и телесно-ориентированную терапию, лекции по повышению финансовой грамотности, спортивные мероприятия, шахматные турниры и концерты.

В городских музеях подготовили бесплатные блиц-экскурсии по выставкам, «ретро посиделки», литературные вернисажи, выставки, мастер-классы, музыкально-поэтические вечера. В парках – танцевальные программы. В библиотеках – квизы, литературные вечера, чтение с обсуждением.

Сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения проведут адресный обход маломобильных пожилых людей и ветеранов. Также отделы социальной поддержки населения администраций районов организуют горячие телефоны и консультации.

Планы общегородских мероприятий Декады пожилого человека, ярмарок, услуг со скидками – в прикрепленном файле.

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 2

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 3

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 4

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 5

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 6

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 7

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 8

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 9

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 10

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 11

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 12

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 13

Фото Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека 14

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Роман Чугаев
Журналист

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