Новосибирская мэрия объявила программу Декады пожилого человека

Около 400 мероприятий запланировано в Новосибирске в Декаду пожилого человека, она продлится с 1 по 10 октября.

Мероприятия направлены на поддержку людей старшего возраста, на их вовлечение в жизнь города, в том числе посещение культурных мероприятий.

С 1 по 9 октября в кинозале «Синема» организуют ежедневный бесплатный показ советских фильмов: «Верные друзья», «Дом, в котором я живу», «Подкидыш», «Высота», «Слезы капали», «Освобожденный Китай», «Разные судьбы», «Небесный тихоход», «Девушка без адреса». 10 октября в рамках фестиваля правильного кино, приуроченного к 79-й годовщине окончания Второй мировой войны, в кинозале бесплатно покажут документальный фильм «Тайны «ночных ведьм».

В этот же период, с 1 по 10 октября, на территории районов города будут работать сельскохозяйственные и продовольственные ярмарки.

С 1 по 25 октября в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило для пожилых людей – свободный вход. При себе необходимо иметь пенсионное удостоверение.

Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» традиционно проводит мероприятия в рамках Декады пожилого человека. В филиалах предприятия пенсионерам предоставляется скидки: 10 % на медицинскую технику, 30 % на выделенный ассортимент товаров торгово-выставочного зала «Доступная среда». В магазинах оптики для пожилых людей предоставляются скидки 100 % при проверке зрения и подборе очков. Также в торговых залах аптек проконсультируют по вопросам качества, применения и хранения безрецептурных препаратов, биологически активных добавок, медицинских изделий, предметов гигиены и косметических средств; проведут дегустации фиточаев и кислородного коктейля.

В ресурсных центрах общественных объединений пожилым людям предлагают посетить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, рисованию, арт- и телесно-ориентированную терапию, лекции по повышению финансовой грамотности, спортивные мероприятия, шахматные турниры и концерты.

В городских музеях подготовили бесплатные блиц-экскурсии по выставкам, «ретро посиделки», литературные вернисажи, выставки, мастер-классы, музыкально-поэтические вечера. В парках – танцевальные программы. В библиотеках – квизы, литературные вечера, чтение с обсуждением.

Сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения проведут адресный обход маломобильных пожилых людей и ветеранов. Также отделы социальной поддержки населения администраций районов организуют горячие телефоны и консультации.

Планы общегородских мероприятий Декады пожилого человека, ярмарок, услуг со скидками – в прикрепленном файле.