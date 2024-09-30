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спорт

Новосибирский ХК «Сибирь» уступил омскому «Авангарду» со счетом 3:2

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В понедельник, 30 сентября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встретились омский «Авангард» и новосибирская «Сибирь».

В результате встречи «Авангард» одержал победу со счётом 3:2.

Первый гол в матче был заброшен Энди Андреоффом во втором периоде. «Сибирь» ответила точным броском Георгия Белоусова, увеличив своё преимущество. Однако «Авангард» смог отыграть оба гола, сравняв счёт благодаря усилиям Игоря Мартынова и Линдена Вея. Решающую шайбу в ворота «Сибири» забросил Райан Спунер.

Эта победа стала первой для «Авангарда» после семи поражений подряд. «Сибирь» выиграла шесть матчей из десяти в первом месяце сезона 2024/2025.

Ранее Сиб.фм сообщал, что последняя домашняя игра новосибирского ХК «Сибирь» закончилась поражением.

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Игорь Кириченко
Журналист

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